neues deutschland: Jüdische Gemeinde Berlin: Michael Müller gehört nicht auf Antisemiten-Liste

Berlin (ots) - Die Jüdische Gemeinde Berlin hält es für nichtangebracht, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD)auf eine Antisemiten-Liste des Simon-Wiesenthal-Zentrums zu setzen.Das Gemeindemitglied Michael Groys sagte der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe), diese Erwägungsei "unverhältnismäßig und falsch". "In meinen Augen ist Müller einFörderer jüdischen Lebens in Berlin und auch ein Freund Israels",sagte Groys. Die jüdische NichtregierungsorganisationSimon-Wiesenthal-Zentrum erwägt eigenen Angaben zufolge, denRegierenden Bürgermeister auf eine Liste der zehn weltweitschlimmsten antisemitischen Fälle für das Jahr 2017 zu setzen. ZurBegründung heißt es, Müller habe sich nicht von der antiisraelischenBoykottkampagne BDS (Boykott, Divestment and Sanctions) distanziert.Auch habe Müller es versäumt, rechtlich gegen dieAl-Quds-Demonstration im vergangenen Juni vorzugehen."Selbstverständlich wünsche ich mir vom Senat ein energischeresEngagement gegen Antisemitismus. Aber der Senat und auch Müller sindnicht untätig", erklärte Groys. Er forderte den Senat auf, stärkergegen antisemitische Ressentiments an Schulen vorzugehen und denBeispielen der Städte Frankfurt am Main und München zu folgen, diekürzlich eine generelle Ächtung der BDS-Initiative beschlossen haben.Ähnlich äußerte sich auch der Antisemitismusbeauftragte der JüdischenGemeinde, Sigmount Königsberg.