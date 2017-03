neues deutschland: Jobcenter kürzen Regelsatz für verheiratete Flüchtlinge um 41 Euro

Berlin (ots) - Flüchtlinge erhalten offenbar in einigen Fällen denreduzierten Hartz-IV-Satz für Bedarfsgemeinschaften, obwohl ihrePartner sich noch im Heimatland der Betroffenen aufhalten oder erstauf dem Weg nach Deutschland sind. Das berichtet die in Berlinerscheinende Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe).Aus einer Weisung der Bundesagentur für Arbeit an die Jobcenter gehehervor, dass Verheirateten der reduzierte Satz nach Regelbedarfsstufe2 in Höhe von 368 statt 409 Eurozu zahlen sei, auch »wennvorübergehend kein gemeinsamer Wohnsitz genommen werden kann«. Diesgelte zum Beispiel, wenn der Ehepartner »noch im Herkunftsland odereinem Flüchtlingslager in einem angrenzenden Land« lebt, sich auf demWeg nach Deutschland befindet, sein Aufenthalt derzeit aber unbekanntist oder ständig wechselt. Auch bei Ehepartnern in Deutschland seivon einer Bedarfsgemeinschaft auszugehen, selbst wenn diese »einemanderen Bundesland, einem anderen Ort oder einer anderen Unterkunftzugewiesen« wurden.Wie "neues deutschland" berichtet, hatte sich die Linksfraktion imBundestag nach Hinweisen aus Beratungsstellen für Flüchtlinge zudiesem Thema in einer schriftlichen Anfrage an die Bundesregierunggewandt. Jan Korte, Vize-Fraktionschef der Linken, verwies dabei aufein Urteil des Bundessozialgerichts von 2013, wonach solcheLeistungskürzungen nur dann gerechtfertigt sind, wenn beide Partnerin einer Haushaltsgemeinschaft tatsächlich "aus einem Topfwirtschaften" und dadurch Einsparmöglichkeiten erzielen können. Inihrer Antwort räumte die Bundesregierung dem Bericht zufolge ein, inden dargestellten Fällen sei der volle Regelbedarf in Höhe derRegelbedarfsstufe 1 zu zahlen. Sie kündigte weiter an, dieBundesagentur für Arbeit werde prüfen, ob die angesprochenenMeldungen von Beratungsstellen "Anlass zu Klarstellungen" geben, so"neues deutschland". Das Argument, die Eheleute seien ja nicht"dauernd getrennt lebend", widerspreche nicht nur dem gesundenMenschenverstand, sondern auch der Rechtsprechung, sagte Jan Kortegegenüber der Zeitung. "Anerkannten Flüchtlingen stehen ungekürzteLeistungen nach Hartz IV zu, solange ihre Partnerinnen und Partnernoch im Ausland leben."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell