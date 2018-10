neues deutschland: Janine Wissler: An der Linken ist Rot-Rot-Grün in Hessen nie gescheitert / Spitzenkandidatin der Linken zweifelt vor allem an der Bereitschaft der Grünen zu einer Mitte-links-Koalition

Berlin (ots) - Die Linkspartei in Hessen steht einem erneutenVersuch zur Bildung einer rot-rot-grünen Landesregierung offengegenüber. An ihrer Partei sei ein Politikwechsel in Hessen weder2008 noch 2013 gescheitert, betont die Spitzenkandidatin JanineWissler in einem Interview mit der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). Zweifel hegt diePartei vor allem an der Bereitschaft der seit fünf Jahren mit der CDUregierenden Grünen zu einer Mitte-links-Koalition. Nach denSondierungsgesprächen hätten die Grünen 2013 "beschlossen, dass dieDifferenzen, die sie mit der Hessen-CDU haben, leichter überbrückbarsind als die zur LINKEN". Die Grünen hätten damals "eineRichtungsentscheidung getroffen und große Teile ihres Wahlprogrammsin die Tonne getreten", so Wissler weiter. "Das werden wir sichernicht tun."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell