neues deutschland: Investitionsbank Berlin bietet Mietern der Karl-Marx-Allee Kredite für den Kauf ihrer Wohnungen an

Berlin (ots) - Die Berliner Senatsfinanzverwaltung und dielandeseigene Investitionsbank Berlin (IBB) haben gemeinsam einFinanzierungsmodell entwickelt, mit dem die Mieter von rund 620Wohnungen an der Karl-Marx-Allee in Berlin-Friedrichshain, die imOktober vom Immobilienkonzern Deutsche Wohnen gekauft wurden, dochnoch das ihnen vertraglich zustehende Vorkaufsrecht wahrnehmenkönnen. Das berichtet die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neuesdeutschland" (Wochenendausgabe). Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD)informiert die Bewohner darüber in einem Schreiben, das "nd"vorliegt. Es geht dabei um die drei Blöcke C-Nord und -Süd sowieD-Nord.Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg lässt derzeit dietreuhänderische Wahrnehmung des persönlichen Vorkaufsrechts derMieter durch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft prüfen. DiesesModell hält die Finanzverwaltung für nicht durchführbar. "Da meinHaus eine erfolgreiche Umsetzung dieses Modells nicht fürwahrscheinlich hält, möchte ich Sie ganz konkret bei dem Ausübungihrer Vorkaufsrechte und dem Erwerb Ihrer Wohnungen unterstützen",heißt es im Schreiben an die Mieter vom 30. November.Der Finanzsenator kündigt großzügige Prüfungen derFinanzierungsmöglichkeiten durch die IBB an, selbst wenn nur geringeEingenmittel vorhanden sein sollten oder die Kinder der zum Teilhochbetagten Mieter den Kredit aufnehmen sollten. Für die kommendeWoche ist eine Informationsveranstaltung für die Bewohnerangekündigt.Hintergrund der ungewöhnlichen Initiative ist, dass in demKaufvertrag für die Blöcke zwischen der Predac Immobilien AG und derDeutsche Wohnen keine sogenannte Belastungsvollmacht vorgesehen ist.Diese gibt jedoch normalerweise der kreditgebenden Bank während derPhase der Eigentumsübertragung die nötige Sicherheit. OhneBelastungsvollmacht werden in der Regel keine Immobilienkreditevergeben.Für den Block D-Süd mit 81 Wohnungen, der im MilieuschutzgebietWeberwiese liegt, prüft derzeit eine landeseigeneWohnungsbaugesellschaft im Auftrag des BezirksFriedrichshain-Kreuzberg die Ausübung des bezirklichenVorkaufsrechts.