neues deutschland: Immer mehr Berliner zahlen Spitzensteuersatz

Berlin (ots) - Innerhalb von acht Jahren erhöhte sich die Anzahl jener Berliner,die den Höchstsatz bei Lohn- und Einkommensteuer zahlen müssen, um über 75Prozent. Das berichtet die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neuesdeutschland". Laut einer "nd" vorab vorliegenden Antwort der BerlinerSenatsverwaltung für Finanzen stieg von 2010 bis 2017 deren Anzahl von rund80.000 auf etwas über 140.000 Personen. Vollständige Daten für 2018 liegen nochnicht vor. Die Einnahmen daraus für das Land Berlin stiegen von etwa 2,9Milliarden Euro auf knapp 5,6 Milliarden Euro.Die Zahlen angefragt hatte Sebastian Schlüsselburg, Mitglied der Linksfraktionim Abgeordnetenhaus. "Es ist ungerecht, wenn ein Facharbeiter und ein Manager imPrinzip dem gleichen Steuersatz unterliegen", sagte er gegenüber "nd". "Darumfordert die Linke, sowohl den Spitzensteuersatz als auch die Bemessungsgrenzeheraufzusetzen, um mittlere Einkommen zu entlasten", so Schlüsselburg weiter.