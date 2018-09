Berlin (ots) - Die EU-Grenzschutzagentur Frontex soll bis 2020eine Reserve von 10.000 Einsatzkräften bekommen. "Mehr Personal, mehrBefugnisse, mehr Technologie, mehr Abschottung an der Grenze - dassind schon seit über einem Jahrzehnt die immer wieder mit großemSpektakel vorgebrachten 'Lösungsansätze' der EU im Umgang mitMigration", kritisiert Jacqueline Andres von der InformationsstelleMilitarisierung in Tübingen in der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe).2005 hatte Frontex ein Jahresbudget von sechs Millionen Euroerhalten, bis 2018 ist es auf 320,2 Millionen angestiegen. Am Wunsch,nach Europa zu kommen, haben all diese »Investitionen« laut derPolitikwissenschaftlerin nichts geändert, die Zahl der Toten imMittelmeer sei weiter angestiegen. Die EU beziffert die Gesamtkostenfür die personelle und materielle Aufstockung von Frontex für denZeitraum 2019-2020 mit 1,3 Milliarden Euro - und mit 11,3 Milliardenfür den Zeitraum 2012-2027. Andres schreibt: "Die Gewinner dieserherrschenden Sicherheitsideologie sind die Sicherheitsindustrie, dieÜberwachungsapparate - und die populistischen Parteien, denen die EUdoch sonst auch bei jeder Gelegenheit den Kampf ansagt.""Sie und die EU suggerieren, mehr Grenzschützer könnten mitmodernster Technologie ausgestattet durch engmaschige ÜberwachungGrenzen tatsächlich kontrollieren. Ihre bereits weit gedieheneUmsetzung offenbart, dass dies eine Illusion ist", so die Beirätinder Informationsstelle Militarisierung. Menschen würden immer einenWeg finden werden, um Grenzen zu überwinden. Mutig wäre laut Andres"ein politischer Realismus, der anerkennt, dass Menschen sich auf denWeg machen und warum".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell