Berlin (ots) - Einen bisher unbekannten Brief des tschechischenSchiftstellers Ota Filip veröffentlicht die Tageszeitung "neuesdeutschland" (Samstagausgabe). Filip, einer jener bekannten Autorender Tschechoslowakei, die sich kritisch mit den der Entwicklung desStaatssozialismus auseinandersetzten, unterstützte dieErneuerungsversuche während des Prager Frühlings 1968. In dem Brief,den die Redaktion von "neues deutschland" kürzlich in Archivbeständenentdeckte, protestiert Filip "gegen die Lügen und gegen diehysterische Propagandakampagne, die Sie gegen mein Land führen". Erwolle auf Tatsachen aufmerksam machen, "die leider in der DeutschenDemokratischen Republik verschwiegen wurden ... Es geht Ihnen umnichts anderes, als den Bürgern der Deutschen Demokratischen Republikeinzureden, dass die Probleme, die wir gelöst haben und noch zu lösenhaben, in der Deutschen Demokratischen Republik gar nichtexistieren."In der CSSR gebe es "kein Zurück zum Kapitalismus und auch keinZurück in die Zeiten des groben Dogmatismus", schreibt Filip. "Solltesich jemand dazu verführen lassen und unseren Prozess zur wahrensozialistischen Demokratie mit Gewalt unterbrechen, dann bedenkt, ichbitte Sie darum, die Folgen, die eine solche, dem Völkerrecht nichtentsprechende Tat haben könnte." Die Idee des Sozialismus würde indiesem Falle "in den Augen der ganzen Welt diskreditiert". Der Briefwurde Ende Juli 1968 geschrieben, etwa drei Wochen vor dem Einmarschvon Truppen des Warschauer Vertrages in die Tschechoslowakei.Ota Filip wurde 1960 schon nach kurzer Zeit wegen kritischerÄußerungen aus der der kommunistischen Partei der CSSR ausgeschlossenund zu einer Haftstrafe verurteilt. Seine literarischen Arbeitenwurden jahrelang nicht veröffentlicht. 1968 bekam er eine Anstellungals Verlagslektor. Nach der Niederschlagung wurde er entlassen,erneut verurteilt und 1974 ausgebürgert. Seitdem lebte er in derBundesrepublik Deutschland. Filip starb Anfang 2018.Die Veröffentlichung des Briefs gehört zu einem umfangreichenThemenschwerpunkt von "neues deutschland", in dem es um diegewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings vor 50 Jahren geht.