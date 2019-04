neues deutschland: Hunkos verdienstvoller Besuch Martin Ling über die Empörung anlässlich der  Venezuela-Visite des Linken-Bundestagsabgeordneten

Berlin (ots) - »Peinlich« und »skandalös« - so titulierten derSPD-Außenpolitiker Nils Schmid und der stellvertretendeCDU/CSU-Fraktionschef Johann Wadephul ein Treffen desLinken-Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko mit dem venezolanischenStaatschef Nicolás Maduro. »Peinlich« und »skandalös« ist freilichnur die Empörung über den Besuch, der verdienstvoll ist, denn Madurowar nur einer von vielen Gesprächspartnern, den auszusparen törichtgewesen wäre. Denn um die Krise in Venezuela zu lösen, wenigstensanzugehen, bedarf es des Dialogs aller venezolanischenKonfliktparteien mit allen. Und da gehört der gewählte Präsidentzwingend dazu, so umstritten die Umstände der Wiederwahl 2018 imGegensatz zu jener 2013 auch waren. Hunko ist der ersteBundespolitiker, der Venezuela seit Beginn des Machtkampfes besucht,der erste, der sich selbst ein umfassendes Bild von der komplexenLage zu machen versucht. Dafür traf er Nicolás Maduro, aber zuvorauch den selbst ernannten Präsidenten Juan Guaidó nebst anderenhochrangigen Oppositionspolitikern wie Edgar Zambrano und Henry RamosAllup von der sozialdemokratischen Acción Democrática, die bis zumAufstieg von Hugo Chávez 1999 die prägende Partei Venezuelas nach demEnde der Diktatur 1958 war. Und Hunko besuchte Armenviertel und trafmit José Federico Hernández den Leiter der PanamerikanischenGesundheitsorganisation der UNO. Lange Liste, kurzes Fazit: Nur wersich selbst einen Überblick wenigstens zu verschaffen sucht, kanndurchblicken. Wadephul und Schmid haben einen solchen Anspruchoffensichtlich nicht. Das ist wahrlich peinlich und skandalös.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell