Berlin (ots) - Helmut Recknagel ist auch gut 30 Jahre nach derEinführung kein Fan des V-Stils im Skispringen. "Angesichtswachsender Anlaufgeschwindigkeiten ist mehr Sicherheit gefragt. Daist der V-Stil zu gefährlich. Die schweren Stürze von ThomasMorgenstern, Gregor Schlierenzauer oder Andreas Wellinger bestätigendas", sagte das DDR-Skisprungidol kurz vor seinem 80. Geburtstag amMontag der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Wochenendausgabe).Recknagel zweifelt wegen der aus seiner Sicht wachsenden Gefahrsogar an der Langlebigkeit der Flugtechnik. "Um vor der Landung vomflatterhaften V in die Parallelität der Skiführung zu kommen, mussSchwerstarbeit geleistet werden. Dabei können die Ski leichtübereinander fahren, was sehr gefährlich ist. Aus meiner Sicht wirdsich der V-Stil, obwohl seit Langem in Mode, überholen."