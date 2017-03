neues deutschland: HC Leipzig kann nicht auf Finanzhilfe vom Freistaat Sachsen hoffen

Berlin (ots) - Anders als von Manager Kay-Sven Hähner erhofft,wird der finanziell schwer angeschlagene Handball-Bundesligist HCLeipzig wohl keinen Zuschuss vom Freistaat Sachsen bekommen. Daszuständige sächsische Innenministerium teilte der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe) aufAnfrage mit, dass "es keine Gespräche eines Vertreters des HCL bzw.der Lizenzspieler GmbH hinsichtlich einer finanziellen Unterstützungim Zuge einer möglichen Insolvenz" gegeben habe. Dafür gebe es auch"weder in der Vergangenheit noch aktuell eine Grundlage im Rahmen derSportförderung des Innenministeriums".Die Handballerinnen hoffen noch auf Unterstützung der StadtLeipzig. Deren Sportdezernent Heiko Rosenthal (LINKE) sagte "nd"zwar: "Der HCL hat überregionale Strahlkraft und ist ein Pfeiler inder Leipziger Sportwelt. Der HCL war über Jahre hinweg das sportlicheAushängeschild der Stadt Leipzig und ist auch aktuell noch diehöchstklassige und erfolgreichste Frauen-Spitzenmannschaft imLeipziger Sport." Gleichwohl hat der Stadtrat noch keinen Beschlussgefasst, dem Klub finanziell unter die Arme zu greifen.Trotzdem hat der HCL am Donnerstag bei der Handball-Bundesliga derFrauen (HBF) einen Lizenzantrag für die kommende Saison eingereicht.HBF-Vorstand Berndt Dugall kündigte bereits eine genaue Prüfung derZahlen an: "Wenn wirklich belastbar nachgewiesen wird, wie derBetrieb zu sanieren ist, wird das von uns respektiert. Wir lassen unsaber nicht auf windige Sachen ein, bei denen wir nach einem halbenJahr als die Deppen dastehen."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell