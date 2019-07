neues deutschland: Gysi will soziale Plattform für Europa etablieren

Berlin (ots) - Der LINKE-Politiker Gregor Gysi hofft darauf, dassdas im November in Brüssel geplante Alternative Forum zur Grundlageeiner neuen Plattform für die progressiven Kräfte Europas wird. Gysihatte unlängst angekündigt, als Präsident der Partei der EuropäischenLinken zur nächsten Wahl im Dezember nicht wieder anzutreten. ImGespräch mit der Tageszeitung "neues deutschland" zeigte er sichüberzeugt, dass die Europäische Linke vor notwendigen Veränderungenstehe. Dem Alternativen Forum vom 8. bis 10. November in Brüsselmisst er hierbei eine besondere Bedeutung zu."Wir könnten hier etwas Neues für die progressiven Kräfte Europasetablieren. Ein Forum, das Schritt für Schritt die Bedeutung erhält,welche das Forum von São Paulo für die globale soziale Frage hat." Esgebe darüber bereits Gespräche mit der französischen Bewegung LaFrance Insoumise, teilte Gysi mit. Er hoffe, dass sowohl derenGründer Jean-Luc Melenchon als auch der Vorsitzende der griechischenLinkspartei SYRIZA, Alexis Tsipras, bei dem Forum auftreten werden.Melenchon hatte im Streit über die Politik SYRIZA alsRegierungspartei in Griechenland die Europäische Linke verlassen.Auch beim letzten Forum der progressiven, ökologischen und linkenpolitischen Kräfte im November 2018 im spanischen Bilbao hatteMelenchon eine Teilnahme seiner Bewegung verweigert.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell