neues deutschland: Grünen-Parteitag

Berlin (ots) - Für die Grünen laufen derzeit viele Dinge gut. Die beidenParteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck haben die internen Konfliktebefriedet und genießen ein hohes Ansehen. Auf dem Bielefelder Parteitag wurdensie mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Auch die Wahlergebnisse stimmen, wennman mal davon absieht, dass die Grünen im Osten weiter Probleme haben. InHamburg ist im Februar ein weiterer Erfolg in einem westdeutschen Bundeslandmöglich. Doch offen ist, ob der Höhenflug der Partei anhält. Es gibt einigeBeispiele aus dem Mitte-links-Spektrum der vergangenen Jahre, die dagegensprechen. Man erinnere sich nur an den Aufstieg der Piraten, die auf einmal fürdie Jugend und den digitalen Wandel standen. Oder an Martin Schulz, der kurzeZeit als großer Erneuerer der SPD galt. Beide stürzten ab. Ebenso wie Schulz unddie Piraten sind die Grünen heute vor allem eine Projektionsfläche. In ihremProgramm können sich unterschiedliche Wählergruppen wiederfinden:Umweltbewegungen, Linke aber auch Konservative und Liberale. Die Grünen habenauf ihrem Parteitag große Versprechen in der Wohnungs- und Klimapolitik gemacht,wollen dabei aber Unternehmen nicht verschrecken, sondern den Dialog mit ihnensuchen. Das dürfte zu Widersprüchen führen, die für die Wähler spätestens dannsichtbar werden, wenn die Grünen nach vielen Jahren im Bund wieder mitregierensollten.