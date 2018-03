neues deutschland: Grünen-Abgeordnete Rößner: Datenmissbrauch bei Facebook ist Folge der Gewinnmaximierung

Berlin (ots) - Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner hatdas Geschäftsmodell von Facebook-Konzerns kritisiert. "DerDatenmissbrauch ist konsequente Folge der Ausrichtung desUnternehmens auf Gewinnmaximierung und damit im System des Netzwerksangelegt", schreibt die Medienexpertin in einem Gastbeitrag für diein Berlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland"(Onlineausgabe). Facebook und zahlreiche andere Plattformen handeltenmit Daten, nur so machten sie Gewinne, nur so sei gezielte Werbungmöglich. Der Nutzer werde zur Handelsware, erklärt Rößner. "DieserUmstand ist vielen Nutzern entweder nicht bewusst oder sie verdrängenihn, denn die einzige Alternative bestünde darin, am Austausch aufdem größten sozialen Netzwerk nicht mehr teilzunehmen oder dieBequemlichkeit des Online-Shoppings aufzugeben." So konnte dasInternet zu dem werden, was es mittlerweile hauptsächlich ist: "eineinziger großer Anzeigenmarkt, den wenige Giganten unter sichaufgeteilt haben".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell