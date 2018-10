neues deutschland: Grüne machen SPD verantwortlich für Stillstand in der Debatte um Paragrafen 219a

Berlin (ots) - Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen, UlleSchauws, hat die SPD für den Stillstand in der Debatte um dieAbschaffung des Paragrafen 219a kritisiert. Mit ihrer Mehrheitblockierten Union und SPD die Gesetzentwürfe der Grünen, LINKEN undFDP, die für eine Streichung beziehungsweise Änderung des Paragrafen219a sind, sagte Schauws der in Berlin erscheinenden Tageszeitung"neues deutschland" (Dienstagausgabe). Trotzdem bleibe sieoptimistisch, dass es noch in diesem Jahr eine Lösung gebenwerde."Ich hoffe, dass die SPD jetzt den nächsten Schritt tut und dieAbstimmung freigibt", erklärt Schauws. Die Union führe eineverschobene Debatte und versuche damit eine Vermischung mit Paragraf218. "Paragraf 219a ist kein Bestandteil in einem Gerüst vonGesetzen, und wenn man da ein Steinchen herausnimmt, bricht einKonstrukt zusammen", so die Grünen Politikerin.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell