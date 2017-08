neues deutschland: Grüne Friedensinitiative: Trump ist kein heimlicher Verbündeter gegen den Afghanistankrieg

Berlin (ots) - Die Grüne Friedensinitiative warnt davor,US-Präsident Donald Trump als heimlichen Verbündeten gegen denAfghanistankrieg zu betrachten. Mit der Vorstellung seiner Strategiefür das Land am Hindukusch habe Trump kein neues Konzept vorgelegt,sondern vielmehr einen rückwärtsgewandten Sinneswandel vollzogen:"Trump stellt sich nunmehr hinter den bisherigen Afghanistan-Einsatz- im Wahlkampf hatte er noch das Gegenteil erklärt", schreibt UliCremer, Sprecher der Grünen Friedensinitiative, in einem Gastbeitragfür die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland"(Freitagausgabe)."Es gibt keinen Kollateralnutzen durch Trump. Er ist keinheimlicher Verbündeter gegen den Afghanistankrieg. Leider hat sichnichts zum Guten verändert", bilanziert Cremer. FriedenspolitischerFortschritt müsse von der Bewegung erkämpft werden. Denn: "Die USAsteigen weder aus dem Afghanistankrieg noch aus der NATO aus.Aktionen der Friedensbewegung haben sich weiter gegen dieUS-Regierung und andere NATO-Regierungen zu richten."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell