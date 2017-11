neues deutschland: Grüne-Chefin Peter: Wir können nicht ignorieren, dass in anderen Ländern die Zeichen Richtung Elektromobilität gestellt werden

Berlin (ots) - Die Grünen pochen während der Sondierungsgesprächemit Union und FDP auf einen Fahrplan für den Kohleausstieg. "Wirbestehen in den Sondierungen auf einem Sofortprogramm 2020 und einemFolgekonzept bis 2030", sagt Grünen-Chefin Simone Peter im Interviewmit der in Berlin erscheinenden überregionalen Tageszeitung "neuesdeutschland" (Wochenendausgabe). Am Ende sei es aber nichtentscheidend, wann das letzte Kraftwerk vom Netz geht, sondern dassdas CO2-Budget stimme. "Ob das Enddatum 2030 ist oder 2032, das istzweitrangig."Vorwürfe, dass durch einen Ausstieg aus der Kohleverstromung dieVersorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet sei, wies Peterzurück: "In zahlreichen Studien ist dargestellt, dass sehr wohl bis2020 eine Reihe von Kraftwerksblöcken vom Netz genommen werdenkönnen, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden." Stattdessenwürde Deutschland inzwischen große Mengen an Kohlestrom ins Auslandexportieren. "Wir haben also einen Puffer", so Peter.Zudem fordert Peter für den Verkehrsbereich einen Umstieg vomVerbrennungs- zum Elektromotor. "Natürlich müssen im Verkehrssektordie CO2-Emissionen deutlich sinken", so die Grünen-Politikerin. Dabeimüsse man auch an den Wirtschaftsstandort denken: "Wir können nichtignorieren, dass in anderen Ländern die Zeichen der Zeit in RichtungElektromobilität gestellt werden. Der Umbau muss aktiv gestaltetwerden."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell