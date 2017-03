neues deutschland: Griechische und deutsche Linkspolitiker: Europa ist noch zu retten - als Sozialunion

Berlin (ots) - Der stellvertretende griechische AußenministerGiorgos Katrougalos und der deutsche Linkspolitiker Axel Troost sehendie Europäische Union weiter als linkes Zukunftsprojekt. "Trotz derbeklagenswerten Situation der Europäischen Union ist es eineErleichterung, dass viele EU-Bürger, auch in Deutschland undGriechenland, das Europäische Projekt weiterhin unterstützen. Dasmacht Hoffnung, dass die EU noch zu retten ist - jedoch nicht umjeden Preis", schreiben die Linkspolitiker in einem Gastbeitraganlässlich des 60. Jahrestags der Römischen Verträge in "neuesdeutschland" (Samstagsausgabe/online). "Es ist höchste Zeit für einenKurswechsel hin zu einer europäischen Sozialunion, mit starkenArbeitnehmerrechten, Geschlechtergerechtigkeit, sicherenArbeitsplätzen und Einkommen, entschiedenen Maßnahmen gegenJugendarbeitslosigkeit, Lohnungleichheit und die großen Unterschiedebei Lebensstandard und sozialer Sicherheit." Austeritätspolitik ohneWachstum hingegen führe in die Sackgasse, untergrabe die Demokratieund führe zum Erstarken von Rechtspopulismus.Troost und Katrougalos warnen davor, dass der aktuelleKrisenzustand Europas von fremdenfeindlichen und reaktionären Rechtenüberwunden werde, wenn die Linke ihrer Aufgabe nicht gerecht werde,für Demokratie, Freiheit und Gleichheit, Solidarität und Grundrechteeinzustehen: "Soll das Europäische Projekt überleben und weiterverfolgt werden, muss es für alle Mitgliedsstaaten offen bleiben undder europäischen Bevölkerung zugutekommen."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell