neues deutschland: Griechische Arbeitsministerin: Ich glaube an rasche Einigung mit den Gläubigern

Berlin (ots) - Griechenlands Arbeitsministerin EftychiaAchtsioglou ist zuversichtlich in Bezug auf die Verhandlungenzwischen Athen und seinen Gläubigern. "All die Wahlen, die 2017 aufuns zu kommen, schaffen eine Situation, die sehr instabil ist", sagtedie SYRIZA-Politikerin gegenüber der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). Deswegen wollederzeit jeder eine rasche Einigung über das griechische Programm,begründet sie ihre Hoffnung auf eine baldige Übereinkunft "zu denwichtigsten Themen".Ihr Land sieht Achtsioglou trotz der weiterhin hohenArbeitslosigkeit auf einem guten Weg. "Seitdem SYRIZA im Januar 2015gewählt wurde, ist die Arbeitslosigkeit fast um vier Prozentpunktezurückgegangen. Und alle Vorhersagen gehen davon aus, dass sie weiterfallen wird", so die Ministerin, die sich die Wiedereinführung vonTarifverträgen zum Ziel gemacht hat: "Dies ist nicht nur einwichtiger Bestandteil des europäischen Sozialstaatsmodell. Es würdeauch helfen, den Arbeitsmarkt wieder zu regulieren und zustabilisieren." Zudem betonte sie Athens Widerstand gegen vom IWFgeforderte weitere Maßnahmen: "Die griechische Regierung hart klargesagt, dass sie keinen weiteren harten Maßnahmen für denArbeitsmarkt zustimmen wird und dass sie im Voraus keinenAusteritätsmaßnahmen für die Zeit nach 2018 auf den Weg bringt."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell