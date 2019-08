neues deutschland: Globalisierungsexperte: Handelskonflikt zwischen China und USA könnte länger andauern

Berlin (ots) - Der Handelskonflikt zwischen China und den USA wirdlaut dem Globalisierungsexperten Christoph Scherrer vorerst nichtbeizulegen sein. "Die Chinesen hoffen vermutlich, dass Trumpabgewählt wird und sie sich dann mit einer neuen Regierung einigwerden können", sagt der Leiter des Fachbereichs "Globalisierung undPolitik" der Universität Kassel im Interview mit "neues deutschland"(Donnerstagsausgabe). "Doch auch eine neue Regierung in Washingtonwird Sachen fordern, die für China schwer zu erfüllen sind." So werdePeking vermutlich nicht gewillt sein, seine industriepolitischeHochtechnologiestrategie aufzugeben.Laut Scherrer waren die chinesischen Handelsüberschüsse, die imMittelpunkt des Konflikts stehen, für die USA kein Problem, "solangeChina nur billige Produkte für die USA und den Weltmarktproduzierte". Der US-Handelskonzern Walmart sei "ja auchHauptabnehmer von Waren 'Made in China'" gewesen. Doch seitdemUnternehmen aus der Volksrepublik immer mehr technologisch aufwendigeProdukte herstellen, gerieten sie in Konkurrenz zu US-Firmen. "Dasführt dazu, dass nun auch US-Demokraten Angst davor haben, dass Chinadie technologische Vorherrschaft von den USA übernehmen könnte. Auchsie fordern deswegen von Peking, dass es seine Industrie nicht mehrsubventioniert", erklärt Scherrer weiter.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell