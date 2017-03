neues deutschland: Gewerkschaftsnaher Ökonom Andrew Watt gibt in Sachen Brexit Entwarnung für die EU

Berlin (ots) - Der Ökonom Andrew Watt gibt in Sachen Brexit fürdie EU Entwarnung. Das Ausscheiden Großbritanniens sei ein"Warnschuss, der im übrigen Europa gehört wurde", sagte derAbteilungsleiter des Instituts für Makroökonomie undKonjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahenHans-Böckler-Stiftung der in Berlin erscheinenden Tageszeitung"neues deutschland" (Mittwochausgabe)."Rechtspopulisten wie Nigel Farage von der britischen UKIP oderGeert Wilders in den Niederlanden rieben sich schon die Hände, da sienun die Chance sahen, die EU zu zerlegen", führte Watt weiter aus.Doch es habe sich relativ schnell gezeigt, dass dies nicht der Fallsei. Stattdessen sei ihm zufolge die Gefahr eines AuseinanderbrechensEuropas im Sommer 2015 größer gewesen, als der Rauswurf Griechenlandsaus der Eurozone im Raum stand. "Damals ging es um eine gemeinsameWährung", so Watt.Auch die Folgen des Brexits für die Finanzwelt hält Watt fürüberschaubar: "Diese Verwerfungen werden sich vermutlich weitgehendauf die britischen Märkte selbst beschränken." Die großen Banken undHedgefonds würden abwarten, was für ein Abkommen zwischenGroßbritannien und der EU herauskommt und dann nüchtern entscheiden,ob sie in London bleiben oder etwa nach Paris oder Frankfurt am Mainziehen. Auch hier sieht Watt mehr Gefahrenpotenzial in der noch immernicht ganz ausgestandenen Eurokrise.Auf sein Geburtsland Großbritannien sieht der Forscher "einelangsame, aber nichtsdestotrotz schwere Abschwächung seinerWirtschaft" zukommen. "Am Ende könnte es sein, dass Großbritanniennur noch einfaches Mitglied der Welthandelsorganisation - ist ähnlichwie Papua-Neuguinea oder irgendein anderes Land auch - ohne Anbindungan eine Freihandelszone oder jegliche Handelsverträge", sagte Watt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell