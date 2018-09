neues deutschland: Gewerkschaft NGG sieht Verhältnis zu Lieferando nach Kündigungen als belastet an

Berlin (ots) - Der Essenslieferdienst Lieferando hat einemMitglied der Initiative "Liefern am Limit" im August überraschendgekündigt. Dies berichtet die Tageszeitung "neues deutschland" inihrer aktuellen Ausgabe (Freitag). Keno Böhme, der seit März fürLieferando gearbeitet hatte, wirft dem Unternehmen vor, ihn wegenseines gewerkschaftlichen Engagements gekündigt zu haben. Fastzeitgleich wurde auch ein weiterer gewerkschaftlich organisierterFahrer entlassen. Offiziell wurde Böhme wegen seiner »Performance«gekündigt.Bislang war das Verhältnis zwischen Lieferando und der Initiativekooperativ, anders als etwa beim Konkurrenten Deliveroo. AufBeschwerden der Fahrer habe man dort meist reagiert. DieArbeitsbedingungen bei Lieferando gelten als besser, so stellt dasUnternehmen seinen Fahrern Arbeitskleidung gegen Pfand und eigeneE-Bikes zur Verfügung. Außerdem zahlt Lieferando auch die gesetzlichvorgeschriebene Kilometerpauschale.Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten kritisiert dasVorgehen. NGG-Sekretärin Laura Schimmel sieht die bisherigeKooperation mit Lieferando nun einseitig aufgekündigt. »Wir haben mitLieferando Absprachen treffen können, aber es gab natürlich trotzdemProbleme", erklärt sie gegenüber "nd". So gebe es nach wie vor keinenBetriebsrat bei dem Unternehmen.In den vergangenen Monaten hatten sich mehrere Kuriere überProbleme mit den E-Bikes beklagt. Böhme hatte diese Beschwerden anLieferando herangetragen. Mindestens neun kleinere und größereUnfälle habe es von Juni bis August gegeben. Videos, die »nd«vorliegen, dokumentieren etwa durchdrehende Vorderreifen bei Nässeund ausbrechende Lenker. »Es war das erste Mal, dass es ein Problemgab, das nicht gesetzlich geregelt ist. Da hörte der gute Wille auf«,sagt Böhme.Lieferando widerspricht der Darstellung. Die E-Bikes seien vom TÜVgeprüft und würden von einem Meister instand gehalten, soPressesprecher Joris Wilton gegenüber »nd«. Das bisherige Verhältniszu der Initiative "Liefern am Limit" sei von den Kündigungen nichtbeeinträchtigt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell