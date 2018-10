neues deutschland: Gewerkschaft IG Bau wirft Reinigungsdienstleister der Berliner Verkehrsbetriebe Tarifdumping vor

Berlin (ots) - Die Gewerkschaft IG Bau erhebt schwere Vorwürfegegen den Reinigungsdienstleister "Gebäude - undVerkehrsmittelreinigung GmbH & Co. Kg" (GVR), der im Auftrag derBerliner Verkehrsbetriebe U-Bahnhöfe entlang der Linie U 8 säubert."Die GVR unterläuft seit Jahren systematisch den für alleReinigungsfirmen geltenden Tarifvertrag", sagte der zuständigeGewerkschaftssekretär Jens Korsten der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Freitagsausgabe). Das BerlinerUnternehmen halte seinen Beschäftigten seit Jahren dievorgeschriebenen Sonntags- und Nachtzuschläge vor, so Korsten.Urlaubstage würden mit fadenscheinigen Begründungen gekürzt und dasKrankengeld konsequent einbehalten.Anwälte der Gewerkschaft hatten Lohnabrechnungen, Einsatzpläne,Arbeitsverträge und andere Dokumente überprüft. "Bei acht Kollegenkonnten wir Lohnforderungen für die letzten zwei Monate gültigmachen", erklärt Korsten.Die Berliner Verkehrsbetriebe prüfen die Vorwürfe gegen dasUnternehmen. "Wer gegen das Recht verstößt, ist kein Geschäftspartnerfür die BVG", sagte BVG-Pressesprecherin Petra Reetz. Sollten sichdie Anschuldigungen gegen die GVR bewahrheiten, werde man den Vertragschnellstmöglich kündigen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell