neues deutschland: Geschäftsführer der BUKO Pharma-Kampagne: Teure Arzneimittel fördern kriminelles Handeln

Berlin (ots) - "Medikamentenfälschungen gefährden vor allem dieGewinne der Markeninhaber, Substandard-Produkte gefährden diePatienten", erklärte Christian Wagner-Ahlfs, Geschäftsführer der BUKOPharma-Kampagne im Interview mit der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe).Substandard-Produkte wie das aktuell zurückgerufene, verunreinigteBlutdruckmittel Valsartan aus chinesischer Herstellung entstünden zumBeispiel dann, wenn so günstig wie möglich produziert werden soll.Wenn dann die Qualität sinke, müssten dafür auch hiesige Herstellerin die Pflicht genommen werden, die in Asien produzieren lassen odervon dort Wirkstoffe beziehen. "Und wir brauchen eine größere Zahl anProduzenten, auch in Deutschland", so Wagner-Ahlfs. Als Hauptursachefür aktuelle Problem in der Medikamentenversorgung nannte er teureArzneimittel, durch die kriminelles Handeln noch gefördert würde. DerPharma-Kritiker forderte zudem die Verstärkung der Aufsicht in denHaupterzeugerländern Indien und China.