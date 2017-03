neues deutschland: Generalstreik in Argentinien rückt näher

Berlin (ots) - Für den 7. März hat die größte argentinischeGewerkschaft, die CGT, zu einer Demonstration gegen die RegierungMacri aufgerufen. "Das Paradigma dieser Regierung ist eindeutig dieVerteilung des Reichtums in Richtung der wohlhabendsten Sektoren",sagte der Jurist Gastón Chillier der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe). Die von Macriversprochene "Revolution der Freude" ist ausgeblieben. "Mehr als 100000 Menschen haben ihren Job verloren, alle sozialen Indikatorenhaben sich verschlechtert, das Lohnniveau sank um neun Prozent, beieiner Inflation von 40 Prozent 2016. Gemäß der PäpstlichenKatholischen Universität Argentiniens (UCA) hat die Zahl der Armenseit Macris Amtsübernahme im Dezember 2015 um 1,5 Millionen Menschenzugenommen", zeichnet der Leiter der renommiertenMenschenrechtsorganisation CELS in Buenos Aires ein düsteres Bild."Wenn sich die Politik der Regierung nicht ändert, wenn sich diewirtschaftliche Entwicklung nicht verbessert, dann rückt einGeneralstreik näher", so sein Fazit.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell