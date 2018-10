neues deutschland: GEW-Experte Keller: Exzellenzinitiative schadet den Universitäten

Berlin (ots) - Das deutsche Hochschulsystem wird durch dieExzellenzinitiative des Bundes und der Länder nachhaltig geschädigt.Diese Auffassung vertritt der Hochschulexperte der GewerkschaftErziehung und Wissenschaft (GEW) Andreas Keller im Interview mit derin Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Samstagausgabe). Die rund 2,7 Milliarden Euro, die 57 sogenannteExzellenzcluster an 34 Universitäten in den kommenden sieben Jahrenerhalten, fehlten für die Grundfinanzierung des Studiums an denHochschulen, so Keller. Die Folge sei eine Zunahme prekärerBeschäftigungsformen im akademischen Mittelbau. "Hier haben 90Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter einen Zeitvertrag, überdie Hälfte dieser Arbeitsverträge läuft nicht einmal ein Jahr. Dasgeht auf Kosten der Kontinuität und Qualität der Lehre."Der Hochschulexperte der GEW forderte Bund und Länder auf, den imJahr 2020 auslaufenden Hochschulpakt zu verlängern. Von diesem hättenvor allem die ostdeutschen Bundesländern profitiert, in denen einweiterer Abbau der Studienplätze verhindert werden konnte, so Keller.Die Politik müsse sich langfristig auf steigende Studierendenzahleneinstellen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell