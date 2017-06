neues deutschland: Füchse-Sportdirektor Volker Zerbe: Meistertitel so wertvoll wie Champions-League-Sieg

Berlin (ots) - Für Volker Zerbe ist die Bundesliga immer noch diestärkste Handballliga der Welt. "Ein Deutscher Meistertitel steht derChampions League an sportlichem Wert kaum nach", sagt derSportdirektor der Füchse Berlin im Interview mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe).Deshalb ist der 48-Jährige auch mit Platz vier seines Klubs in dergerade abgelaufenen Saison zufrieden. "Wir sind in der Bundesliganäher an die Top Drei mit den Rhein-Neckar-Löwen, der SGFlensburg-Handewitt und dem THW Kiel herangerückt. Der Unterschiedist nicht mehr so groß. Vielleicht können wir in der neuen Saison dennächsten Sprung machen." Vertrauen will Volker Zerbe dabei weiterhindem Nachwuchs: "Gute Nachwuchsarbeit ist unsere Philosophie. Wirgehen unseren Weg weiter und sind stolz darauf, dass aktuell immerhin25 Spieler aus unserem Nachwuchs den Sprung in die erste und zweiteBundesliga geschafft haben."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell