neues deutschland: Friedensaktivist: Angola droht verschärfte Repression¶

Berlin (ots) - Angolas Langzeitpräsident Eduardo dos Santos trittbei den Wahlen am 23. August nicht mehr an. "Dos Santos tritt zwaroffiziell ab. Aber es ist eindeutig, dass er hinter den Kulissen dieFäden weiter ziehen will", sagte Emanuel Matondo der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). DieBilanz nach 38 Jahren Regentschaft von Santos sieht der aus Angolastammende Friedensaktivist kritisch: "Korruption ist dascharakteristische Merkmal für seine Regierungszeit. Sie wirdfortbestehen. Das ist leider die Tragik in Angola, denn ein richtigerWandel ist nicht abzusehen." Dos Santos hat als seinenWunschnachfolger Verteidigungsminister João Lourenço erkoren. "Erwird sich gegen parteiinterne Widerstände und gegen die Widerständein der Gesellschaft behaupten müssen. Dafür wird erhöchstwahrscheinlich auf Gewalt und Machtmissbrauch zurückgreifen.Nach den Wahlen droht eine Verschärfung der Repression", sieht derAngolaner düstere Perspektiven für sein Heimatland.