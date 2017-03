neues deutschland: Französischer Europapolitiker Wurtz: Rechte Kräfte profitieren von Krise der EU

Berlin (ots) - Rechte Kräfte und Parteien in Europa profitierennach Einschätzung des französischen Europapolitikers Francis Wurtzvon der Krise der EU. "In Frankreich ist es ein Leitmotiv derFN-Chefin Le Pen, die europäische Einigung zurückzuweisen", erklärteder langjährige Fraktionschef der Linken im Europaparlament imGespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Freitagausgabe). "Sie surft auf der Vertrauenskriseder Menschen gegenüber der Politik und politischen Führern in der EU,um die europäische Idee generell zum Sündenbock aller Probleme zumachen."Das jetzt von der Europäischen Kommission vorgelegte Weißbuch zurEU-Reform hält der heutige Vorsitzende des Instituts fürEuropäischen Studien der Universität Paris 8 für untauglich zurLösung der Probleme Europas. "Ich glaube, dass eine sehr vielflexiblere Organisation als die derzeitige die einzig möglicheAlternative für die EU ist: Jedes Land muss einen deutlich größerenGestaltungsraum haben, insbesondere was das Wirtschafts- undSozialmodel anbelangt. Es muss nach meiner Meinung in den Ländernder Europäischen Union möglich sein, eine wirklich linke Politikumzusetzen."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell