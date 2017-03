neues deutschland: Frankreich-Experte Baasner: Marine Le Pen gibt die moderne Jeanne d'Arc

Berlin (ots) - Der Frankreich-Experte Prof. Dr. Frank Baasnerglaubt nicht, dass die Rechtextreme Marine Le Pen PräsidentinFrankreichs wird. "Weder gegen Fillion noch gegen Macron kann MarineLe Pen gewinnen", erklärte der Direktor des Deutsch-FranzösischenInstituts Ludwigsburg das Kräfteverhältnis gegenüber demKonservativen und dem Kandidaten der Bewegung "En Marche!". "Sie hateinen festen Stamm von etwa sieben Millionen Wählern", so Baasner imInterview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Freitagausgabe). "Damit sie aber Präsidentin werdenkann, braucht Le Pen mindestens 16, 17 Millionen Stimmen. Diefehlenden acht bis zehn Millionen wird sie einfach nicht bekommen,weil die Franzosen eben doch wissen, dass viele der Aussagen, die LePen in den Raum stellt, oder auch Vorhaben, die sie ankündigt,Frankreich schaden und es isolieren werden."Den Unterschied zwischen der AfD in Deutschland und der FrontNational sieht Baasner vor allem darin, dass die AfD eine noch sehrjunge Partei ist. "Da geht es noch drunter und drüber, mit sehrunterschiedliche Positionen - ganz offen revanchistisch,revisionistisch, mit faschistoiden Anwandlungen. Das gab es früherauch mal in der FN, vor langen Jahren, als Vater Le Pen noch am Ruderwar. Marine Le Pen hat das alles nicht beseitigt, aber überdeckt. Sieversucht, die staatstragende verantwortungsvolle Retterin Frankreichszu geben, eine moderne Jeanne d'Arc."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell