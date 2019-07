neues deutschland: Finanzexperte Schick sieht weiter Risiken bei Deutscher Bank

Berlin (ots) - Der Finanzexperte Gerhard Schick beurteilt dieUmbaupläne der Deutschen Bank als "gewissen Forschritt", sie seinenjedoch nicht konsequent genug. "Durch die Reduktion riskanterGeschäfte sinkt die Gefahr, dass die Bank vom Steuerzahler gerettetwerden muss", schreibt der Vorstand der »BürgerbewegungFinanzwende« für eine nachhaltige Finanzwirtschaft in einemGastbeitrag für die Zeitung "neues deutschland (Samstagausgabe).Trotz der Eingriffe bleibe das Investmentbanking aber sehr groß undnehme einen wichtigen Anteil an der Bilanz der Bank ein. "Das ist füruns Bürgerinnen und Bürger gefährlich", so Schick. Denn dieKapitalquoten der Bank, und damit die Haftungssumme durch dieEigentümer, würden in den kommenden Jahren aufgrund der Umbaukosteneher sinken.Für einen konsequenten Schnitt wäre es laut Schick unabdingbargewesen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Achleitner die Bankverlässt. "Schließlich hat er die schlechte Entwicklung der Bank unddie verschiedenen erfolglosen 'neuen Strategien' der letzten Jahremaßgeblich geprägt." Hier sei wie bei den millionenschwerenAbfindungen für erfolglose Vorstände die Frage angebracht: "Werübernimmt hier eigentlich Verantwortung für sein Missmanagement? Wieso oft bei den Banken, ist das offensichtlich niemand."Spätestens mittelfristig sei eine komplett neue Unternehmenskulturnötig. Dazu gehörten etwa soziale und ökologische Standards bei derKreditvergabe, mehr Transparenz und eine konsequentere Bekämpfung vonGeldwäsche und Finanzkriminalität.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell