Berlin (ots) - Die Feministin Nadia Shehadeh kritisiert dieaktuelle Debatte über den Polizeieinsatz während der Silvesterfeierin Köln. Man zünde "in weiten Teilen mal wieder nur rassistischeNebelkerzen, anstatt dem Kern der Dinge - nämlich den patriarchalenGewaltstrukturen - auf den Grund zu gehen", schreibt dasRedaktionsmitglied des Internetblogs "Mädchenmannschaft" in einemGastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neuesdeutschland" (Freitagausgabe). Nicht die ethnische Herkunft, sonderndie hegemoniale Männlichkeit scheine das eigentliche Problem zu sein:Die Täter von Sexualübergriffen seien nämlich in der Hauptsachemännlich. "Dass dieser Sachverhalt ständig ausgeblendet und sichstattdessen bemüht wird, Täterschaft zu ethnisieren, anstatt aufpatriarchale Gewaltstrukturen einzugehen, gehört zu einerSchutzkultur, die tatsächliche Gefahrenlagen ausblendet und sich nurvermeintlich um potenzielle Opfer sorgt", so Shehadeh weiter.