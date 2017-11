Berlin (ots) - Die Hooliganszene in Sachsen steht dem rechtenSpektrum näher als in anderen Teilen Deutschlands. Zu diesem Schlussüber entsprechende Gruppierungen in Dresden, Leipzig, Chemnitz undAue kommt Rechtsextremismus- und Fußballfanexperte Robert Claus imGespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Wochenendausgabe). "Ja. Die Szene ist im Vergleich zuanderen Regionen sehr politisch. Und zwar in der Mehrheitrechtsextrem. Da existieren sehr große Schnittmengen zwischenHooligans und Neonazis, wogegen Rechte an anderen Standorten manchmalnur eine Strömung innerhalb der Gruppen sind. Mit Chemie Leipzig gibtes allerdings auch einen Klub mit einer linken Hooliganszene", sagteder Autor des jüngst erschienenen Buchs »Hooligans - Eine Weltzwischen Fußball, Gewalt und Politik«.Stadionbesucher müssten sich trotz der im Vergleich zu den 80erund 90er Jahren viel professioneller organisierten Szene jedoch keinegrößeren Sorgen machen. "Die Gewalt hat sich in den allermeistenFällen auf Wald und Wiese verlagert. So kann von der oft zitierten'neuen Dimension der Gewalt' im Fußball kaum eine Rede sein. Sielässt sich in Zahlen jedenfalls kaum messen oder wissenschaftlichfeststellen. Stadionbesuche sind heute weitaus sicherer als in den80er- oder 90er Jahren. Denn auch die Sicherheitstechnologien und diePräventionsarbeit haben sich professionalisiert."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell