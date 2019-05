neues deutschland: Fabio De Masi warnt vor undifferenzierten Erwartungen an die EU / Linke-Politiker: Wenn es keine Parteien mehr gibt, sondern nur noch Europäer, muss die Linke unterscheidbar bleiben

Berlin (ots) - Fabio De Masi, Vizefraktionschef der Linken imBundestag, hat seine Partei aufgefordert, im Kampf gegen die Rechtenin Europa unterscheidbar zu bleiben. Natürlich sorge er sich wegendes Aufstiegs der Rechten. "Aber Gauland, Le Pen und Salvini sind janicht vom Himmel gefallen. Wenn es keine Parteien mehr gibt, sondernnur noch Europäer, muss die Linke unterscheidbar sein", sagte De Masiin einem Interview der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Dienstagausgabe). Der Finanzpolitiker warnte dabei auchvor undifferenzierten Erwartungen an die Europäische Union. So würdeer der EU-Kommission eben keine Kompetenz für Soziales undBeschäftigung anvertrauen, wie De Masi erläuterte. "Sonst ist morgendas Streikrecht weg." Mieten und Pflege ließen sich nicht aufeuropäischer Ebene regeln. So sei die Dienstleistungsrichtlinie "jaeine Gefahr für kommunale Wohnungsunternehmen oder Krankenhäuser".Damit würden Kommunen gezwungen, öffentliche Dienste an denbilligsten Anbieter zu vergeben. Die EU-Kommission plane mit derNotifizierungsrichtlinie gerade, Gesetze zu kassieren, die nach ihrerAuffassung gegen EU-Recht verstoßen. Darunter könnten auch Regeln zurFlächennutzung fallen, die Investoren Vorschriften zum sozialenWohnungsbau machen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell