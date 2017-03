neues deutschland: Extremsportler Clemens will vom Nordpol zum Südpol laufen

Berlin (ots) - Der Extremsportler Robby Clemens will die Streckevom Nordpol zum Südpol zu Fuß zurücklegen. Im April wird er die25.000 Kilometer in Angriff nehmen, wie er im Interview mit derTageszeitung "neues deutschland" sagte. Die Strecke führt ihn überGrönland und den gesamten amerikanischen Kontinent. Zum Auftakt nimmtder aus Sachsen-Anhalt stammende Ausdauerspezialist am 9. April amNordpol-Marathon teil. Auf die Strapazen hat er sich unter anderem ineinem Höhenlager im österreichischen Kärnten vorbereitet. Nach fastzweijähriger Tour will er den Südpol im Februar 2019 erreichen.Bereits im Jahr 2007 hatte er eine Strecke von über 13.000 Kilometerndurch 27 Länder und vier Kontinente zurückgelegt. Über seineExpedition vom Nordpol zum Südpol will er ab 5. April in einem Blogauf der Website von "neues deutschland" berichten.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell