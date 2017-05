Berlin (ots) - Per Gerichtsurteil will Venezuelas PräsidentNicolás Maduro die Proteste gegen seine Regierung unterbinden. "Dasfriedliche Demonstrieren ist ein in unserer Verfassung garantiertesGrundrecht. In Artikel 68 steht, dass alle Bürger und Bürgerinnen dasRecht haben friedlich und ohne Waffen zu demonstrieren«, sagte dervenezolanische Rechtsanwalt Keymer Ávila in der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe).Allerdings sei das Recht auf Demonstration nicht absolut: "DieBedingungen sind: friedlich und ohne Waffen." Dass gegen dieseBedingungen verstoßen wurde, liegt für den amStrafrechtswissenschaftlichen Institut der Universidad Central deVenezuela in Caracas Lehrenden auf der Hand: "Es ist zu Straftatengekommen, einschließlich der Angriffe mit Schusswaffen auf diestaatlichen Sicherheitskräfte. Auf der anderen Seite gingen dieSicherheitskräfte in einigen Fällen unverhältnismäßig und willkürlichvor." Ávila sieht Venezuela in einer kritischen Phase: "Wenn dieStaatsspitze nicht regiert, machen Polizei, Militärs und kriminelleBanden, was sie wollen. Die Extremisten der beiden politischen Polehaben uns zwischen dem gesetzeswidrigen Aufruf zu einerVerfassunggebenden Versammlung und der verfassungswidrigen Forderungnach allgemeinen Wahlen eingeklemmt. In dieser Gemengelage versinkendie Bürger in der Unsicherheit."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell