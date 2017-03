neues deutschland: Ex-Minister Pedro Páez: Bei Wahl in Ecuador stehen soziale Errungenschaften auf dem Spiel

Berlin (ots) - Der frühere ecuadorianische WirtschaftsministerPedro Páez geht davon aus, dass sich bei der Präsidentenwahl amSonntag der linke Kandidat Lenín Moreno durchsetzt. "Ich denke, dassdie Mehrheit im Land für eine Fortsetzung des politischen Wandelsstimmt", sagte Páez der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Samstagausgabe). Moreno tritt gegen den Kandidaten derRechten, Guillermo Lasso, an, der für eine neoliberale Restaurationsteht. Die Bilanz des aus Verfassungsgründen nicht mehr antretendenPräsidenten Rafael Correa sieht Páez, der im Kabinett Correagearbeitet hatte, positiv: "Wir haben eine scheidende Regierung, dietrotz aller Probleme und Sachzwänge das Mindesteinkommen verdoppeltund soziale Dienstleistungen gestärkt hat. All dies steht auf demSpiel." Von Guillermo Lasso erwartet er nichts Gutes: "Der tritt alsbekennender Neoliberaler ganz offen für die Abwicklung aller sozialenErrungenschaften der vergangenen Jahre ein."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell