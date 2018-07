neues deutschland: Ex-Grünen-Abgeordneter Volker Beck beklagt Tabu der Antisemitismuskritik an deutschen Gerichten

Berlin (ots) - Der Antisemitismus-Experte und ehemaligeBundestagsabgeordnete der Grünen Volker Beck sagt, vor deutschenGerichten wiege der Antisemitismusvorwurf mittlerweile schwerer alsJudenfeindschaft selbst. So nehme der Sänger Xavier Naidoo in seinenLiedtexten Anleihen an den wahnhaften Weltbildern von Antisemiten undReichsbürgern. Dennoch hat das Landgericht Regensburg entschieden,dass man ihn nicht als Antisemiten bezeichnen darf. Vor demHintergrund der Verbrechen der Nazidiktatur sowie des Holocaust seidie Bezeichnung in besonderer Weise geeignet, den so Bezeichnetenherabzuwürdigen, lautete die Begründung. Denn das allgemeineVerständnis sei, dass damit zum Ausdruck komme, dass derjenige dieÜberzeugungen teilt, die zur Shoah führten. "Da stehen dieVerhältnisse in der Rechtsprechung Kopf", schreibt Beck in der inBerlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Mittwochausgabe). "Die Millionen Opfer der Shoah werden für dieBegründung eines Tabus der Antisemitismuskritik missbraucht."Außerdem ignorierten deutsche Gerichte mit der Fixierung auf denHolocaust in ihren Antisemitismusurteilen die "2000 Jahre währende,abendländische (Un-)Kulturgeschichte des Antisemitismus", so derWissenschaftler, der am Centrum für religionswissenschaftlicheStudien (CERES) der Ruhruniversität Bochum lehrt. Beck, der von 1994bis 2017 Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen war,schreibt: "Der Holocaust war der verbrecherische Höhepunkt derabendländischen Geschichte des Antisemitismus, nicht ihr Anfang."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell