neues deutschland: Ewa Ernst-Dziedzic: ÖVP und Grüne könnten in Österreich Regierung bilden

Berlin (ots) - Ewa Ernst-Dziedzic, Mitglied im Parteivorstand derösterreichischen Grünen, sieht angesichts der kriselnden FPÖ eine Chance für dieGrünen zur Bildung einer Regierungskoalition unter ÖVP-Chef Sebastian Kurz. "Waswir in den letzten Jahren kritisiert haben, war die Rechtsverschiebung in dergesamten Republik durch die Regierungsbeteiligung der FPÖ", sagte Ernst-Dziedzicim Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Montagsausgabe). "Wir haben mittlerweile die dritte Liederbuchaffäre in derFPÖ. Das war der Hauptkritikpunkt der Grünen - dass sich die ÖVP mit einersolchen Partei auf eine Koalition eingelassen hat. Für uns ist die FPÖregierungsunfähig. Der Skandal um das BVT (Bundesamt für Verfassungsschutz undTerrorismusbekämpfung) und das Ibiza-Video haben das gezeigt." DieLiederbuchaffäre meint, dass in mehreren Liederbüchern FPÖ-naherStudentenverbindungen Nazitexte gefunden wurden.Für die Grünen ist es das Wichtigste, dass eine Regierungskoalition mit ihrerBeteiligung eine Koalition auf Augenhöhe wäre: "Wir betrachten uns nicht alsOption B, sondern als jene Partei, die bei den Wahlen neben der ÖVP am meistenZuspruch bekommen hat." Ernst-Dziedzic betont: "In einer etwaigen Koalitionsollte es nicht um Themenhoheit, sondern um Augenhöhe und gemeinsameZielsetzungen gehen."Rote Linien will Ernst-Dziedzic bei möglichen Koalitionsverhandlungen nichtziehen. Sie gibt sich gesprächsbereit, auch bei kontroversen Themen wie derMigration. In Bezug auf die Haltung ihrer Partei zur Einwanderungsdebatte sagtsie: "Da wird sehr oft mit Zuschreibungen gearbeitet, die nicht stimmen. DieGrünen suchen in der Migrationsthematik als vielleicht einzige Partei in Europanach pragmatischen Lösungen. Wir erkennen, dass es hier Probleme gibt. Aber wirwollen dieses Thema sachlich debattieren."