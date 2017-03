neues deutschland: Europawissenschaftler Klaus Busch: Austeritätspolitik steht einer sozialeren EU entgegen

Berlin (ots) - Der europapolitische Berater der Gewerkschaftver.di, Klaus Busch, macht die neoliberalen Mehrheiten in denEU-Mitgliedstaaten dafür verantwortlich, dass die Europäische Unionnicht sozialer ist. "Wir haben fast überall, von Portugal undGriechenland abgesehen, Regierungen, die seit der großen Finanzkrise2008/09 auf nationaler Ebene eine neoliberale Austeritätspolitikbetreiben", sagt er in einem Interview mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe)anlässlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung der RömischenVerträge. Durch diese neoliberalen Mehrheiten wurden fortschrittlicheund soziale Konzepte, die es auf EU-Ebene durchaus gab, kleingeredet.Eine sozialere EU hält der Wirtschafts- und Europawissenschaftlerder Universität Osnabrück vor allem durch eine Abkehr von derAusteritätspolitik für möglich. Insbesondere Deutschland sieht Buschhier in der Pflicht. "Deutschland könnte einen entscheidenden Beitragzur Überwindung der Probleme der EU, der Austeritätspolitik, leisten,indem es seine günstige Haushaltssituation für eine expansiveFiskalpolitik nutzt." Hoffnung setzt Busch in eine rot-rot-grüneBundesregierung nach der Bundestagswahl und in Emmanuel Macron alsPräsident in Frankreich. Mit ihnen wäre es denkbar, dass dieausteritäts- und haushaltspolitischen Vorgaben gegenüber densüdeuropäischen Staaten gelockert würden und in der EU einKurswechsel eingeleitet werden könnte.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell