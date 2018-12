neues deutschland: Europapolitikerin Platsch plädiert für Europäische Verfassung

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die deutsch-österreichische EuropapolitikerinDaniela Platsch setzt weiter auf eine Europäische Verfassung. "Fürmich ist es eine zentrale Forderung, dass 500 Millionen Europäerinnenund Europäer - gemeinsam! - bis 2025 über ihre Verfassungentscheiden", sagte die Politische Geschäftsführerin der Partei "DerWandel" im Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung"neues deutschland" (Freitagausgabe). "Am wichtigsten ist mir dabeider Prozess. Ich will herausfinden, wie wir, eben jene 500 MillionenMenschen, uns auf gemeinsame Grundwerte einigen können. Da bin ichsehr zuversichtlich, dass das nicht schlimmer werden wird alsVerfassungen, die von politischen Eliten geschrieben werden, sondern,dass es viel zukunftsfähiger, solidarischer und gerechter formuliertsein wird."Die Partei »Der Wandel« unterstützt die Bewegung DiEM25 von YanisVaroufakis. Die Mitgliederversammlung von »Demokratie in Europa« (derdeutsche Wahlflügel von DiEM25) hat Ende November 2018 in Berlin dieKandidatenliste für den Antritt zur EU-Wahl 2019 beschlossen. AufListenplatz eins kandidiert Varoufakis, ehemaliger FinanzministerGriechenlands und Gründer von DiEM25. Auf Platz zwei folgt DanielaPlatsch.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell