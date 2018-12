neues deutschland: Europapolitiker Schirdewan: EU-Verschuldungskriterien sind Gift für gesellschaftliche Entwicklung

Berlin (ots) - Der LINKE-Europapolitiker Martin Schirdewan fordertAusnahmeregelungen von den EU-Verschuldungskriterien für öffentlicheInvestitionen, für Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorgeund auch für soziale Sicherungssysteme. Das sagte das Mitglied imWirtschaft- und Währungsausschuss des EU-Parlaments gegenüber der inBerlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Mittwochausgabe). "Die Verschuldungskriterien im Stabilitäts- undWachstumspakt, die ja auf den Maastricht-Kriterien basieren, und diezusätzlichen Hürden des Fiskalpakts, sind Gift für jede gesundegesellschaftliche Entwicklung sowohl in sozialer als auch inökonomischer Hinsicht", so der Abgeordnete.Als Linker können man trotzdem nicht an der Seite deritalienischen Regierung stehen, die angekündigt hat, sich nicht andie EU-Verschuldungskriterien zu halten. "Aber nicht deshalb, weilsie es wagen, die Verschuldungskriterien zu hinterfragen, das machenwir als Linke ja schon, seit es diese Kriterien gibt. Sondern weilkeine gemeinsame Politik mit einer Regierung möglich ist, in der einefaschistische Partei aktiv ist und den Ton angibt und entsprechendauch das gesellschaftliche Klima in Italien wandelt."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell