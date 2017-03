neues deutschland: Erfreuliches Politikum - Historikerin Bouvier begrüßt Marx-Denkmal in Trier

Berlin (ots) - Die frühere Leiterin des Karl-Marx-Hauses in Trier,Beatrix Bouvier, freut sich schon auf das Marx-Denkmal aus China,das in der Stadt errichtet werden soll. Einwänden, der 1818 in Triergeborene Philosoph würde zu einer Tourismusattraktion reduziert undentpolitisiert, widerspricht sie im Interview mit der Tageszeitung"neues deutschland" (Mittwochausgabe): "Das Geschenk allein ist schonein Politikum. Es kommt aus der sich noch kommunistisch nennendenVolksrepublik China. Und was ist schlecht daran, dass Marx zumTourismusfaktor geworden ist?" In erster Linie sei Marx jedochunzweifelhaft ein großer Philosoph und Ökonom: "Er bleibt einpolitischer Kopf und ein politischer Faktor. Er lässt sich nichtentpolitisieren, lediglich entideologisieren." Die in Bonn lebendeWissenschaftlerin, die das Marx-Haus von 2003 bis 2009 geleitethatte, sieht die mehrheitliche und parteienübergreifende Zustimmungin Trier für das Geschenk aus der Volksrepublik China auch darinbegründet, das Marx' Analyse des Kapitalismus seit der Finanzkrise2008 wieder verstärkt öffentlich diskutiert und rezipiert wird.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell