neues deutschland: Entwicklungsexperte Theo Rauch: Migration für alle akzeptabel regeln

Berlin (ots) - Der Entwicklungsexperte Theo Rauch begrüßtgrundsätzlich den UN-Migrationspakt, der auf der UN-Konferenz am 10.und 11. Dezember in Marrakesch verabschiedet werden soll:"Internationale Migration muss für alle akzeptabel geregelt werden:für die Migranten, für die Herkunftsländer und für dieAufnahmeländer", sagte der Honorarprofessor für Wirtschafts- undSozialgeographie an der FU Berlin der Tageszeitung "neuesdeutschland" (Montagausgabe).Der Plan, den Migrationspakt ohne öffentliche Diskussion einfachzu verabschieden, sei jedoch verkehrt gewesen. "Um zu einem breitengesellschaftlichen Konsens zu kommen, hätten wir Diskurse gebraucht."Er selbst hält es für "nicht unproblematisch, dass der Pakt ein etwasallzu einseitig positiven Tonfall zugunsten Migration hat und dieProbleme weitgehend verschweigt". So würden viele Menschenunfreiwillig ihre Heimat verlassen und Herkunftsländer gutausgebildete Arbeitskräfte verlieren.Um Migrationszwänge zu verringern, plädiert er dafür, in derEntwicklungszusammenarbeit den Fokus auf Beschäftigung zu legen. "Dieverstärkte Beschäftigungsorientierung der Entwicklungspolitik unterEntwicklungsminister Gerd Müller, wie sie etwa im Marshallplan mitAfrika erkennbar ist, i st durchaus sinnvoll. Entscheidend dabei istder Netto-Beschäftigungseffekt: Es müssen mehr Arbeitsplätzegeschaffen als vernichtet werden", betonte Rauch.Allerdings werde auch "eine konsequent beschäftigungsorientierteHandels-, Investitions- und Entwicklungspolitik - von welcher wirnoch weit entfernt sind - nicht über Nacht das Defizit anBeschäftigungsmöglichkeiten beheben können". Deshalb bedürfe "esneben der Migrationsursachenbekämpfung auch einer aktiven Förderunglegaler Wege für Arbeitsmigration nach Europa", so derWissenschaftler, der auch als Gutachter für entwicklungspolitischeProjekte tätig ist.