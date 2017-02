neues deutschland: Entfesselte Behörde - zum neuen BKA-Gesetz

Berlin (ots) - Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom April2016 muss den Bundesinnenminister schwer getroffen haben. DieKarlsruher Richter hatten sein BKA-Gesetz, das der Behördeweitreichende Eingriffe in die Privatsphäre von Bürgern ermöglichte,teilweise kassiert. Der düpierte Minister hatte daraufhin erklärt, erwerde die »aufgezeigten Handlungsmöglichkeiten bei der Nacharbeit andem Gesetz vollumfänglich ausschöpfen«. Sprich: Seine Juristensollten ihr ganzen Können aufbieten, um die Vorgaben des Gerichtshalbwegs legal zu umgehen. Zumindest in diesem Punkt hat Thomas deMaizière Wort gehalten. Die nun vom Kabinett beschlossene Fassung desGesetzes wird den von Karlsruhe angemahnten Schutz des Kernbereichsprivater Lebensgestaltung nicht sicherstellen können.Wie soll das BKA auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeitstärker berücksichtigen, wenn die Behörde gleichzeitig an einer neuenSchnüffelsoftware tüftelt, die die Kommunikation von Smartphones undTablets direkt auf dem Gerät überwachen kann? Die Ermittler werden soalle Eingaben auf den Geräten nachverfolgen. Angesichts der sichdaraus ergebenden Konsequenzen für alle Bürger mutet die ebensosinnlose wie rechtlich umstrittene Neuregelung des Einsatzes derelektronischen Fußfessel fast wie eine Lappalie an. Der Innenministerwill sein BKA zu einem deutschen FBI umbauen. Die Grundlagen dafürsind nun gelegt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell