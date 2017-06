neues deutschland: Empörung allein bringt nichts: Kommentar zu Trumps Antiklimaschutz-Schritt

Berlin (ots) - Lässt man die politisch Ultrarechten mal beiseite,so waren die Reaktionen auf die Ankündigung von US-Präsident DonaldTrump, aus dem Weltklimavertrag auszusteigen, einhellig in ihrerEmpörung. Das ist sicher ermutigend, denn die Gefahr, dass sich auchandere im Windschatten des großen Bruders aus ihren Verpflichtungenbei der globalen Emissionsbegrenzung davonstehlen, ist nicht von derHand zu weisen. Stattdessen gibt es weltumspannend Bekenntnisse fürdas Paris-Abkommen - die Pro-Klimaschutz-Allianz ist größer undstärker denn je.Dies darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieCO2-Reduktionsziele auch schon unzureichend waren, die Erderwärmungin einem noch verkraftbaren Ausmaß zu halten, als Washington noch mitim Boot war. Auch die Frage, wie Klimaschutz wirklich verbindlichgemacht wird, und die Finanzierung des Klimafonds für arme Länderwaren bisher nicht geklärt. Das Paris-Abkommen war gewiss einbedeutender Anfang, um die ganz große Katastrophe vielleicht noch zuvermeiden, aber eben nicht mehr.Insofern bringt es herzlich wenig, sich mit Beschimpfungen desunberechenbaren Isolationisten im Weißen Haus gegenseitig zuübertreffen, um die eigenen Reihen zu schließen. Auch mit den USAwürde ein Weiter-So eben nicht ausreichen. Gerade Brüssel und Peking,die sich jetzt in den Vordergrund drängen, sind in der Pflicht.Empörung ist gut - forcierter Klimaschutz ist besser.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell