Berlin (ots) - Der Vorsitzende der oppositionellen Wahlliste"Emet" (Wahrheit) im Gemeindeparlament der Jüdischen Gemeinde zuBerlin, Sergey Lagodinsky, sieht die Gemeinde in der Hauptstadt ineinem kritischen Zustand. "Wenn der Zustand in den nächsten Monatenso bleibt, wie er momentan ist, ist das das Ende der JüdischenGemeinde zu Berlin", sagte Lagodinsky der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe). Lagodinskywandte sich gegen die Darstellung, dass die Gemeinde institutionellzerfallen würde: "Die Gemeinde zerfällt nicht, sie wurde übernommen.Und zwar von einer Clique von Leuten, die sich dieser Gemeindebedienen, als wäre sie ihr Privatverein."Der aus den letzten Gemeinderatswahlen im Winter 2015hervorgegangene Gemeindevorstand sei "illegitim und ein Betrug amWähler", so Lagodinsky. Er wiederholte den Vorwurf derWahlmanipulation bei den Gemeinderatswahlen. "Von denGemeindemitgliedern, die am Wahltag zur Abstimmung gegangen sind, hateine klare Mehrheit für uns plädiert", erklärte der 42-jährigeRechtsanwalt. Ohne die Manipulationen, wäre er der rechtmäßigeGemeindevorsitzende.Lagodinsky erklärte weiter, dass er Strafanzeige bei der BerlinerStaatsanwaltschaft gegen den amtierenden Vorsitzenden Gideon Joffegestellt habe. Trotz aller Querelen in der Gemeinde blühe jüdischesLeben in Berlin weiter.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell