neues deutschland: Durchgefallen - zur Reise von Sigmar Gabriel in die USA

Sigmar Gabriel ist ja richtig fleißig. Nicht ganzeine Woche im Amt, da macht er als neuer Außenminister schon seineerste Dienstreise. Und die führt ihn gleich über den großen Teich zuseinem ebenfalls frischgebackenen US-Amtskollegen Rex Tillerson undVizepräsident Mike Pence.Doch Gabriel macht lediglich als Außenminister dort weiter, wo erals Wirtschaftsminister aufgehört hat. Nachdem seine Hauptaufgabe imalten Amt nämlich darin bestanden hatte, gegen den Widerstand vonGlobalisierungskritikern wie Umwelt- und VerbraucherschützernFreihandelsabkommen wie CETA mit Kanada und TTIP mit den USAvoranzutreiben, versucht er nun, die neue protektionistischeUS-Regierung von den Vorteilen des globalen Freihandels zuüberzeugen.Als Wirtschaftsminister hätte Gabriel damit vielleicht gerade sonoch ein »Ausreichend« verdient, doch als Außenminister ist er damitdurchgefallen. Denn in seinem neuen Amt ist von ihm zu erwarten, dasser die Administration um den neuen US-Präsidenten Donald Trump zurRäson ruft und zeigt, was man von ihm in good old Europe hält.Argumente dafür liefert Trump wahrlich am laufenden Band, denn er istein Rechtspopulist, der die Geschichte um Jahrzehnte zurück drehenwill.Dass Gabriel nun keine klaren Worte findet, hat nichts mitfeinfühliger Diplomatie, sondern vielmehr mit fehlenden Überzeugungenund Werten zu tun, für die man kämpft. Doch dies ist man ja vonGabriel aus seiner Zeit als Wirtschaftsminister gewohnt.