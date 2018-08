neues deutschland: Dragonerareal in Berlin: Initiativen fordern echte Kooperation von Senat

Berlin (ots) - Die Zivilgesellschaft entwickelt ziemlich konkreteVorschläge für den Prozess zur zukünftigen Nutzung des Dragonerarealsin Berlin-Kreuzberg, doch Senatsverwaltungen und Bezirk antwortensehr unbestimmt. Das beklagen Enrico Schönberg von der Initiative»Stadt von unten« sowie Pamela Schobeß als Sprecherin derGewerbetreibenden auf der Fläche im Interview mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Donnerstagausgabe).Über mehrere Wochen hätten die Initiativen eineKooperationsvereinbarung zwischen Zivilgesellschaft, Senat undBezirken ausgearbeitet, berichtete Schobeß. Man habe Gegenvorschlägeerwartet. »Stattdessen kam einfach kein Kommentar«, so Schobeß. »Oh,das ist aber sehr komplex. Das müsste man ja juristisch prüfen, wirschreiben jetzt mal was Einfaches«, sei - arg vereinfacht -schließlich die Antwort von Landesseite auf Nachhaken gewesen,berichtete Schobeß.Gerade in den letzten Jahren habe die Zivilgesellschaft vielExpertise erworben in der Frage von Entwicklung von Wohnen, so EnricoSchönberg. »Und da muss die Politik irgendwann anerkennen: Okay, mitdenen kann man auch zusammenarbeiten, da geht es nicht darum, nurIdeen abzurupfen von so einem Wunschbäumchen. Diese Anerkennung fehltim Prozess ein bisschen«, erklärte Schönberg weiter.Wenn Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) undFinanzsenator Matthias Kollatz (SPD) »die einzigen sind, die diesepolitischen Entscheidungen treffen können, dann müssen die einmal imMonat an diesem Tisch sitzen«, forderte Schobeß. Bei einem ähnlichenProzess im Hamburger Gängeviertel seien die Beteiligten immer wiederan ihre Grenze gestoßen, weil niemand Politisches mit im Gremium war.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell