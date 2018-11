neues deutschland: Deutsche Profis kritisieren unzureichende Sicherheit im Radsport

Berlin (ots) - Die deutschen Radprofis Marcus Burghardt und TonyMartin haben Rennveranstalter, den Weltverband UCI, aber auch dieeigene Fahrergewerkschaft CPA dafür kritisiert, dass zu wenig für dieSicherheit der Fahrer unternommen werde. »Die Organisatoren müssenmehr Rücksicht auf uns Fahrer nehmen«, sagt Burghardt der in Berlinerscheinenden Wochenendausgabe der Tageszeitung »neues deutschland«.So sei die enge Zielankunft der 12. Etappe der Spanien-Rundfahrt imSeptember »ein absolutes No-Go« und ein »ein großer Fehler vomVeranstalter« gewesen, der »unsere Gesundheit fahrlässig riskierthat«. Der Niederländer Dylan van Baarle hatte sich bei einem Sturz imZiel das Becken gebrochen.Spanien-Rundfahrt und Tour de France werden von der Amaury SportOrganisation (ASO) veranstaltet, an der auch Martin viel kritisiert:»Bei der Vuelta habe ich schon oft moniert, dass Zielankünfte aufkatastrophalen Straßen gefahren werden. Ich frage mich da aber auch,wo der Weltverband bleibt. Der müsste entscheiden, dass das Finale sonicht genehmigt wird, weil es zu gefährlich ist. Da finde ich esteilweise verantwortungslos, was die UCI macht.« Bei der Tour würdenzudem Begleitmotorräder, die in den vergangenen Jahren in mehrereschwere Unfälle verwickelt waren, unnötig riskant an den Fahrernvorbeirasen. Die Gewerkschaft CPA meint, an den folgenreichstenStürzen seien die Fahrer oft schuldlos: »Wir haben nachgeforscht. Diemeisten schweren Unfälle wurden von Motorrädern, Autos oderungenügenden Sicherheitsmaßnahmen an der Strecke verursacht. UnsereArgumente fanden aber leider kein Gehör«, erklärte Ex-WeltmeisterGianni Bugno, heute CPA-Präsident dem »nd«. »Wir sind in ständigemKontakt mit der UCI und den Veranstaltern, um Verbesserungenanzumahnen. Umsetzen müssen das dann aber andere«, so Bugno weiter.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell