neues deutschland: Deutsche Bogenschützen hoffen auf mehr Geld vom Bund

Berlin (ots) - Der Sportdirektor des Deutschen Schützen Bundes(DSB), Heiner Gabelmann, hofft auf mehr Geld für seinen Verein durchdie im Zuge der Leistungssportreform neu eingeführte Potenzialanalyse(PotAS): »Wir erwarten ein positives Ergebnis. Wenn das richtiggemacht wird, werden unsere Zuschüsse steigen«, sagte Gabelmann derin Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland«(Wochenendausgabe). Die Sportförderung des Bundes sei für den DSBwichtig, um international mithalten zu können: »Angesichts unsererErfolge sind die Zuschüsse zu wenig. Auch im Vergleich mit anderenVerbänden wie Leichtathletik oder Schwimmen, die schlechterabschneiden und trotzdem mehr gefördert werden«, kritisierteGabelmann.Zurzeit findet in Berlin der Bogenschießen Weltcup statt, bei demmehr als 350 Teilnehmer aus 50 Nationen in den Disziplinen Recurve-und Compoundbogen an den Start gehen. Lisa Unruh, die 2016 beiOlympia in Rio mit Silber die erste deutsche Einzelmedaille überhauptin dieser Sportart gewann, schaffte es am Donnerstag ins Finale undtrifft am Sonntag auf die Südkoreanerin Eun Gyong Lee. »Ich bin gutvorbereitet. Wenn ich konsequent meine Schüsse und meine Technikmache, kommen die guten Resultate von alleine«, gibt sich Unruh imGespräch mit »neues deutschland« gelassen.